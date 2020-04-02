Хоум Кредит Банк заподозрен «в призыве к противоправным действиям», следует из сообщения Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Московское УФАС России возбудило в отношении Хоум Кредит Банка дело о нарушении рекламного законодательства.

Как поясняется, банк распространял в витринах своих офисов, расположенных в том числе в Москве, рекламу со слоганом «И пусть весь дом не уснет». В рекламе использовалось изображение двух человек — мужчины и женщины, держащих в руках перфоратор и стоящих на фоне бетонных стен. «Из комплексного восприятия рекламы представляется очевидным, что сюжетом рекламы является ремонт квартиры, а объектом рекламирования — кредит на такой ремонт», — рассуждают антимонопольщики.

Они подчеркивают, что в Москве установлены периоды времени, когда шуметь в многоквартирных домах запрещено. За нарушение периодов тишины предусмотрена административная ответственность. «Запрет на призыв к противоправным действиям в рекламе установлен пунктом 1 части 4 статьи 5 закона «О рекламе», а ответственность за ее нарушение несет рекламодатель», — напоминают в ведомстве.

«Как правило, запрет на шум касается ночного и обеденного времени и направлен на то, чтобы у жителей была возможность отдохнуть от посторонних звуков у себя дома, поспать, — комментирует исполняющая обязанности руководителя Московского УФАС России Екатерина Соловьева. — Подобная реклама может вызывать у людей чувство вседозволенности и привести к тому, что используемый в ней слоган будет воспринят как призыв к действию. Наша задача — объяснить рекламодателям, что безобидные, по их мнению, фразы и образы могут совершенно иначе восприниматься людьми и могут повлечь за собой нарушение прав широкого круга лиц».



«Теперь столичному антимонопольному ведомству предстоит разобраться в том, действительно ли используемый банком слоган нарушает требования законодательства Российской Федерации о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 8 апреля», — сообщают в УФАС, уточняя, что в случае установления факта нарушения банку грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.