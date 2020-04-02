ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки малого и среднего бизнеса, говорится в релизе финучреждения.

«Своим заемщикам ВТБ предлагает воспользоваться продуктами «Кредит на восстановление бизнеса» (для реструктуризации ранее выданных кредитов малым предприятиям) и «Бизнес-реструктуризация» (для реструктуризации ранее выданных экспресс-кредитов микропредприятиям). Это перекредитование на погашение суммы текущей задолженности как по основному долгу, так и по процентам, комиссиям и т. п. на срок до десяти лет. При этом заемщику может быть предоставлена отсрочка платежей по кредиту на срок до шести месяцев. Дополнительное обеспечение (при его наличии по действующему договору) не требуется», — отмечается в сообщении.

Ставка определяется в индивидуальном порядке в зависимости от текущей ставки по договору. Для получения финансирования клиентам достаточно обратиться в банк и предоставить упрощенный пакет документов. Решение о реструктуризации будет принято в течение двух рабочих дней.



Кроме того, ВТБ будет предоставлять краткосрочные кредиты малым и микропредприятиям на выплату заработной платы. «Данный продукт позволит компаниям решить ключевую социальную проблему в нынешних условиях — сохранить коллективы и обеспечить своих работников необходимыми денежными средствами в период простоя/проблем со сбытом. Совместно с правительством РФ и Центральным банком готовится решение, предполагающее 100% субсидирование процентов. Кредиты будут предоставляться на срок до шести месяцев со сроком принятия решения один день по минимальному пакету документов. Выдача первых таких кредитов запланирована уже завтра, 31 марта», — заключили в ВТБ.