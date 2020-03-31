ВТБ осуществляет работу своих отделений в соответствии с ранее заявленным графиком выходного дня и не исключает сокращения числа дежурных офисов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В понедельник, 30 марта, по всей России открылись около 200 офисов ВТБ. С учетом того, что клиентопоток сократился на 40—60%, банк в динамичном режиме управляет работой сети и не исключает возможности поэтапного сокращения времени работы и числа дежурных точек на этой неделе», — говорится в релизе.

В банке подчеркивают, что решение будет приниматься индивидуально по каждому региону в зависимости от санитарной ситуации и заявлений региональных властей.

ВТБ просит клиентов минимизировать свои визиты в отделения и максимально использовать дистанционные каналы обслуживания. Банк постоянно работает над расширением числа возможных онлайн-операций, отмечается в сообщении.