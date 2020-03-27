Общий объем новой программы предоставления кредитов малым предприятиям на цели выдачи зарплат составит 130 млрд рублей, а потенциальный объем кредитования по этой программе в Сбербанке может составить около 5 млрд рублей. Такие данные представил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, комментируя выдачу банком первого такого кредита.

Сбербанк в понедельник сообщает о выдаче первого кредита на зарплату в рамках соответствующей государственной программы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей. Программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19.

Согласно условиям программы, срок ведения деятельности компаний должен быть не менее одного года. Срок кредитования — до 1 октября 2020 года. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (исходя из количества месяцев срока кредитования).

Ставка по кредиту нулевая. В программе участвуют все банки РФ, при этом кредитование осуществляет банк — держатель зарплатного проекта предприятия. В Сбербанке такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме: посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств не требуется.



«Новая программа кредитования на заработную плату сегодня критически важна для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Общий объем программы составит 130 миллиардов рублей, а потенциальный объем кредитования по этой программе в Сбербанке может составить около 5 миллиардов рублей. Потенциальному заемщику для получения этого кредита нужно обратиться в свой зарплатный банк. В последние недели правительство РФ уже оказало значительную поддержку бизнесу страны, эта программа расширяет ряд мер, которые помогут базису нашей экономики — малому бизнесу — противостоять последствиям кризиса и продолжить работу после стабилизации ситуации», — отметил Попов.