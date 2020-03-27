При быстром послекризисном восстановлении мировой экономики рост российского ВВП по итогам текущего года может составить 1,5%, а курс доллара на конец года — 75 рублей, а при самом жестком сценарии карантина будет экономический спад на 2,5% и доллар по 82 рубля, свидетельствуют расчеты экономистов ИК «Ренессанс Капитал».

Эксперты отмечают, что Россия относительно рано входит в режим полномасштабного карантина с учетом частоты заражений (менее одного случая на 100 тыс. человек, согласно официальной статистике на 29 марта). Раннее реагирование должно позволить стране избежать итальянского сценария и ускорить восстановление в будущем. Тем не менее уровень неопределенности в мире все еще очень высок.

Экономисты составили для России три возможных сценария развития экономики в 2020—2021 годах в зависимости от развития пандемии во всем мире.

Первый сценарий предусматривает быстрое восстановление мировой экономики, что будет подразумевать рост ВВП России на 1,5% в годовом выражении и курс доллара на конец 2020 года в 75 рублей.

Второй сценарий предполагает более длительный карантин и более медленное восстановление. Это позволяет прогнозировать сокращение ВВП на 0,8% год к году и доллар по 79 рублей. При таком сценарии бюджетная политика должна обеспечить дополнительно примерно 1 процентный пункт к экономическому росту, а курс денежно-кредитной политики, скорее всего, будет близким к нейтральному, чтобы помочь инфляции вернуться к целевым значениям в 2021 году. В таком случае можно ожидать восстановления темпов экономического роста до 3% в годовом выражении в 2021 году.



Третий сценарий предполагает длительную глобальную изоляцию и несколько волн эпидемии, что приведет к сокращению ВВП на 2,5% в годовом выражении. Курс доллара при этом составит 82 рубля, но состояние бюджета и платежного баланса останется устойчивым, полагают аналитики.