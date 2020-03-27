Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, которые за долгие годы накопили средства в банках и рассматривают доход по ним в качестве прибавки к пенсии. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Ярослав Нилов. По его словам, для таких граждан налог в 13% на доход может быть ощутим, в том числе и чисто психологически.

Ранее введение налога на доходы физлиц (НДФЛ) по вкладам на сумму более 1 млн рублей стало одной из самых обсуждаемых мер, предложенных президентом в обращении к гражданам. В утвержденных поручениях президент еще раз подчеркнул: налог будет установлен в отношении дохода в виде процентов, полученных по вкладу (остаткам на счете) в банке. В Минтруде на вопрос, будет ли ведомство выступать с предложениями по льготам для старшего поколения по НДФЛ на доходы от вкладов, ответили, что вопросы налоговой политики находятся в компетенции Минфина.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), остаток превышает миллион рублей на 5,9 млн банковских счетов. То есть речь в этом случае явно идет не только о богатых россиянах.

По мнению экспертов, изначально планка в миллион рублей — слишком низкая. Но это те средства, которые в долгосрочной перспективе могут накопить граждане с различным уровнем дохода, в том числе пенсионеры. Кратное увеличение планки, могло бы вывести из-под налогообложения как раз самые чувствительные категории граждан. Также необходимо дождаться юридических формулировок. И важно понять, будет ли вообще выгодно при условии налога с дохода хранить деньги в банке, учитывая, что на проценты со сбережений оказывает влияние и инфляция, отметили эксперты.

Как рассказал вице-президент Ассоциации банков России (АРБ) Алексей Войлуков, где создан штаб по аккумулированию информации от кредитных организаций, некоторые банки сообщили о звонках обеспокоенных вкладчиков, которые пытаются заказать больше суммы для снятия или задавали вопросы. По его словам, некоторые вкладчики, например, опасаются, что налогом будет облагаться вся сумма, находящаяся на депозите. Кто-то выясняет, можно ли снять деньги, если положили их недавно. В то же время банки сами еще не имеют достаточной информации, чтобы компетентно проконсультировать клиентов, заметил Войлуков.