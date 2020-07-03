Уровень безработицы в России в феврале обновил исторический минимум и составил 4,4% против 4,5% месяцем ранее. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария «Экономика: факты, оценки, комментарии».

«В феврале 2020 года уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 4,4% (в январе — 4,5%). Он сложился в условиях снижения численности рабочей силы, вызванного в первую очередь долгосрочными демографическими тенденциями», — указывает регулятор.

Кроме того, по оценкам Банка России, на снижение безработицы могло повлиять сокращение численности безработных (за счет людей, прекративших поиски работы).

