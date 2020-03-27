«Тинькофф» запустил сервис, с помощью которого клиенты банка могут зарегистрироваться в налоговой службе в качестве самозанятых и управлять своими профессиональными доходами. Обь этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Сервис для самозанятых позволяет в несколько кликов пройти регистрацию в налоговой: для этого не нужно вводить паспортные данные, загружать фотографию или оформлять заявление, так как все происходит автоматически. Сервис уведомит клиента о положительном решении налоговой, когда оно будет принято», — говорится в релизе.

Через сервис также можно сообщать в налоговую о доходах самозанятого. Все поступления на лицевой счет клиента в «Тинькофф» фиксируются в личном кабинете — пользователь может самостоятельно выбрать, какие доходы нужно отнести к профессиональной деятельности самозанятого, и заявить их в качестве налогооблагаемых. По итогам каждого месяца налоговая сформирует квитанцию с суммой налога на доход, получить и оплатить которую можно будет в личном кабинете самозанятого на nalog.ru.