Сургутнефтегазбанк предлагает оформить кредитные карты «Год без забот» и «Актив» в категории Visa Platinum.

Кредитный лимит устанавливается в размере от 50 тыс. до 1,5 млн рублей. Льготный период кредитования предусмотрен по карте «Год без забот», он составляет 386 дней и распространяется на операции по оплате товаров или услуг и снятие наличных. По окончании указанного периода проценты начисляются по ставке 8% годовых. По карте «Актив» льготный период отсутствует, а процент за пользование кредитными средствами равен 6% годовых.

Взимается комиссия за каждый день фактического использования кредитных средств. По карте «Год без забот» это 15 рублей при кредитном лимите до 50 тыс. рублей, 30 рублей при кредитном лимите до 100 тыс., 75 рублей при кредитном лимите до 250 тыс., 150 рублей при кредитном лимите до 500 тыс., 300 рублей при кредитном лимите до 1 млн рублей и 450 рублей при кредитном лимите до 1,5 млн. По карте «Актив» такая комиссия составит 11, 22, 55, 111, 222 и 333 рубля в день соответственно.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка равна 4% от суммы, в банкоматах сторонних банков — 4%, минимум 100 рублей, в кассах — 4%, минимум 210 рублей.

Минимальный ежемесячный платеж включает 5% от суммы задолженности и ежедневную комиссию за обслуживание карты.

По картам возможно подключение программы лояльности банка.

Срок действия карт — два года. СМС-информирование по ним бесплатное.



«По картам установлена невысокая процентная ставка за пользование кредитом, также по карте «Год без забот» предусмотрен длительный льготный период, но за счет наличия ежедневной комиссии (за пользование кредитными средствами) стоимость карты может быть высокой», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.

