Компания «Газпромбанк Лизинг» из группы Газпромбанка закрыла сделку по приобретению у польского Getin Holding лизинговой компании CARCADE, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на представителя покупателя. По его словам, «Газпромбанк Лизинг» стал владельцем 68% уставного капитала CARCADE, а остальные 32% перешли к еще одной «дочке» ГПБ — компании «Новые финансовые технологии» («Новфинтех»).

«Сумма сделки составляет 2,9 миллиарда рублей», — указал источник издания. В течение 2020 года «Газпромбанк Лизинг» проведет детальный анализ всех бизнес-процессов CARCADE, по результатам которого в 2021 году будет разработана единая бизнес-стратегия развития, отметили в группе ГПБ.

Getin Holding 29 ноября прошлого года заключил условное соглашение о продаже 100% капитала CARCADE. В числе условий передачи пакета новому владельцу, в частности, значились согласие уполномоченного антимонопольного ведомства РФ и продажа лизинговой компанией холдингу своей доли в белорусском Идея Банке в размере 22,059%. Кроме того, Getin Holding перед продажей российского актива расторг договор залога с Getin Noble Bank (входит в польский холдинг) на 49-процентную долю в капитале CARCADE, уточняет «Коммерсант».

Как следует из информации на сайте Getin Holding, заключить твердое соглашение о продаже CARCADE планировалось до 27 марта этого года. Стоимость сделки должна была составить 2,96 млрд рублей. В числе дополнительных финансовых условий предварительного соглашения указывалась выплата лизинговой компанией CARCADE холдингу дивидендов за III квартал 2019 года в размере 161,182 млн рублей.



Согласно рэнкингу «Эксперт РА» по итогам 2019 года, группа «Газпромбанк Лизинг» находится на пятом месте среди лизингодателей РФ по размеру лизингового портфеля (241,8 млрд рублей), CARCADE — на 18-м (29,5 млрд). В рэнкинге лизинговых компаний по объему нового бизнеса в сегменте легкового автотранспорта CARCADE находится по итогам 2019 года на пятом месте (20,3 млрд рублей), группа «Газпромбанк Лизинг», в которую входит специализирующаяся на автолизинге компания «Газпромбанк Автолизинг», — на 11-м (5,2 млрд).

Позже в понедельник, 30 марта, «Газпромбанк Лизинг» распространил официальное сообщение с подтверждающей информацией о покупке CARCADE.

«Произошедшая смена собственника CARCADE не отразится на текущей деятельности и процессах взаимодействия компании с клиентами», — отмечается в релизе.

«Главной целью приобретения компании CARCADE является развитие автомобильного направления группы Газпромбанка. Положительная синергия двух компаний — CARCADE и «Газпромбанк Автолизинга» — позволит усилить влияние на рынке за счет большего проникновения лизинговых услуг в розничном бизнесе, — комментирует генеральный директор «Газпромбанк Лизинга» Максим Агаджанов. — Текущий уровень проникновения лизинга на авторынке, а также сохраняющаяся положительная динамика автолизинга позволяют говорить о достаточном объеме сделок для обеих компаний в ближайшем будущем. Консолидированный портфель розничных лизинговых компаний, входящих теперь в группу Газпромбанка, по итогам 2020 года превысит 50 миллиардов рублей. В 2021 году мы планируем войти в топ-тройку лизинговых компаний в сегменте автолизинга».

