Экс-глава Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан, которая с сентября 2019 года возглавляла в Сбербанке департамент маркетинга, рекламы и коммуникаций, покидает кредитную организацию. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

В письме, разосланном коллегам, Жигалова-Озкан сообщила, что уходит из банка и будет уделять больше времени личному бизнесу, «учитывая сегодняшние непростые обстоятельства».



Жигалова-Озкан пришла в Сбербанк в сентябре 2019 года на должность старшего вице-президента. До прихода в Сбербанк она 13 лет с момента основания возглавляла компанию Disney в России и СНГ.

Позже в понедельник, 30 марта, Сбербанк распространил официальный пресс-релиз с подтверждением данной информации.