Примсоцбанк предлагает открыть вклад «Весенний» .

Минимальная сумма первоначального взноса — 990 тыс. рублей, срок — 181 день. При оформлении депозита в отделении банка процентная ставка составляет 5,8%, в интернет-банке — 5,9% годовых. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.



При досрочном расторжении договора по истечении 90 дней начисление процентов осуществляется по льготной ставке 4,5% годовых.