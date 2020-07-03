Также Мишустин указал, что с июля 2020 года правительство расширит специальный налоговый режим для самозанятых.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все платежи по уже взятым кредитам МСП будут перенесены на полгода.
«Для небольших компаний, работающих в пострадавших отраслях экономики, все платежи по уже взятым кредитам будут перенесены на полгода. При этом оплату одной трети этих платежей возьмет на себя государство, предоставляя субсидии, и еще одной трети — банки для кредитного портфеля до полутриллиона рублей», — сказал он в ходе совещания в понедельник с вице-премьерами.
Также Мишустин указал, что с июля 2020 года правительство расширит специальный налоговый режим для самозанятых.
«Но вводить его субъекты РФ смогут по своему решению», — заключил он.
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