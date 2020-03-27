Портал Банки.ру приглашает читателей принять участие в опросе.

Тема опроса — кредитные карты . Мы изучаем факторы, на которые люди обращают внимание при выборе кредитной карты, и цели использования данного банковского продукта.

Поделитесь, пожалуйста, своим опытом в этой области и оценками, ответив на несколько вопросов. Заполнение анкеты займет около трех минут.



Опрос полностью анонимен.