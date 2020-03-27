Мы изучаем факторы, на которые люди обращают внимание при выборе кредитной карты, и цели использования данного банковского продукта.
Портал Банки.ру приглашает читателей принять участие в опросе.
Тема опроса — кредитные карты. Мы изучаем факторы, на которые люди обращают внимание при выборе кредитной карты, и цели использования данного банковского продукта.
Поделитесь, пожалуйста, своим опытом в этой области и оценками, ответив на несколько вопросов. Заполнение анкеты займет около трех минут.
Опрос полностью анонимен.
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