Отсрочка (уменьшение) платежей по кредитам в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) не будет приводить к ухудшению кредитной истории и снижению значения персонального кредитного рейтинга (ПКР). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В соответствии с рекомендациями ЦБ, НБКИ планирует фиксировать такие события в кредитных историях граждан в качестве фактов изменения условий кредитования. Таким образом, факты изменения условий кредитования не являются событиями, ухудшающими кредитную историю. Динамика ПКР также не зависит от факта изменения условий кредитования.

Также НБКИ 30 марта 2020 года открывает онлайн-марафон для желающих получить информацию о кредитных историях и ПКР. Вопрос по данной теме можно задать на официальных страницах НБКИ и в социальных сетях.