Самые высокие зарплаты в малых и средних городах России зафиксированы в Ямало-Ненецком округе, Тюменской и Магаданской областях, свидетельствует исследование, проведенное агентством «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости .

Это второе подобное ежегодное исследование. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к местной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тыс. человек) и региональных столиц. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов, а также Ингушетия, по которой нет релевантных данных.

Зарплаты (за вычетом НДФЛ) в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции, констатируют авторы исследования. Лишь в шести регионах из проанализированных 81 зарплаты в небольших населенных пунктах оказались выше, чем в крупных городах и столицах регионов. В Тюменской и Магаданской областях, Ненецком автономном округе, Республике Коми, Амурской области и Еврейской автономной области не обязательно ехать в крупный город или столицу региона, чтобы получать более высокую зарплату. Такая ситуация чаще всего объясняется сырьевым характером экономики, и, соответственно, «экономические центры» смещены в небольшие населенные пункты, расположенные рядом с месторождениями.

В целом же по России в малых и средних населенных пунктах средние зарплаты почти на 15% меньше, чем в региональных столицах и крупнейших городах. Согласно расчетам РИА Новости, чистая средняя зарплата в провинции в России в 2019 году составила 39,6 тыс. рублей в месяц, что на 7,5% больше, чем в 2018 году. Таким образом, рост зарплат в прошедшем году в малых и средних населенных пунктах оказался менее заметным, чем в России в целом, то есть отставание провинции в зарплатах от крупных городов за год увеличилось.

РИА Новости напоминает, что номинальная средняя зарплата по полному кругу организаций в 2019 году, согласно данным Росстата, увеличилась на 9%, а прирост в реальном выражении (за вычетом инфляции) составил 2,9%. Согласно статистике Росстата, средняя зарплата в 2019 году по полному кругу организаций в России составила 41,3 тыс. рублей (с учетом выплаты НДФЛ).

Исследование показало, что в четырех регионах в малых и средних населенных пунктах получают менее 70% от средних зарплат в крупных городах. Еще в 15 регионах зарплаты на периферии составляют менее 75% от зарплат в столицах и крупных городах регионов.

Лидерами по уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы. Ямало-Hенецкий автономный округ (лидер рейтинга) может похвастаться тем, что там средняя зарплата в провинции в 5,3 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя зарплата здесь составила 89,5 тыс. рублей в месяц, то есть оказалась в 2,5 раза больше среднероссийского уровня.

Вторую строчку заняла Тюменская область с результатом 4,81 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 73 тыс. рублей в месяц. На третьей позиции по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах расположилась Магаданская область с результатом 4,79 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 93 тыс. рублей. Четвертым стал Ненецкий автономный округ с результатом 4,75 и абсолютным значением 83,3 тыс. рублей.

Сахалинская область с результатом 4,51 стандартного потребительского набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 74,6 тыс. рублей заняла пятую строчку рейтинга.

Все лидеры рейтинга — это регионы с хорошо развитой добывающей промышленностью. Работники добывающих отраслей достаточно многочисленны, и их труд оплачивается хорошо. При этом предприятия, на которых они работают, зачастую фактически находятся и зарегистрированы в малых городах, что и определяет высокие зарплаты в провинции в подобных регионах.

Первый регион, который не специализируется на добыче полезных ископаемых и при этом характеризуется высокими зарплатами в некрупных городах, — это Амурская область, которая заняла десятое место в текущем рейтинге с результатом 51 тыс. рублей в месяц, или 3,5 потребительского набора на среднюю зарплату. Скорее всего, тут играют роль две очень крупные стройки: это космодром Восточный и Амурский газоперерабатывающий завод. Эти стройки века, фактически в чистом поле, обеспечивают достойной работой большое количество людей, указывают авторы исследования.

В целом медианное соотношение средней зарплаты в провинции региона и стоимости фиксированных наборов товаров и услуг находится по итогам 2019 года на уровне 2,3, а в 2018-м было 2.

Внизу рейтинга у регионов отношение средней зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированных наборов товаров и услуг находится на уровне 1,6—1,7. В целом у четырех регионов России это соотношение в 2019 году было менее 1,7 (это, начиная с последнего места, Чеченская Республика, Калмыкия, Кабардино-Балкария и Ивановская область), хотя в 2018 году таких регионов было 13.



Ранее были представлены результаты исследования , согласно которому в целом самые высокие среднемесячные зарплаты в России в 2019 году были на Чукотке, в Ямало-Ненецком АО, Москве, Магаданской области и Ненецком АО.