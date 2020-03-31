Большинство рейтингуемых Moody's регионов РФ устойчивы к ситуации со снижением налоговых поступлений от компаний из секторов розничной торговли, досуга и развлечений как наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС вице-президент и старший аналитик Moody's Владлен Кузнецов.

«Для большинства регионов, которые мы рейтингуем, эффект от снижения активности в анализируемых отраслях будет абсорбирован управляемостью бюджета, ликвидностью и невысоким уровнем долговой нагрузки. Мы пока не ожидаем ухудшения показателей сбалансированности их бюджетов и долга до неприемлемого уровня. Вместе с тем снижение доходной части, вызванное общим ухудшением состояния экономики, будет более серьезным», — сказал он.



Кузнецов прогнозирует восстановление экономики РФ в 2021 году, при этом если эпидемия продлится достаточно долго, могут возникнуть негативные последствия, такие как повышение структурной безработицы, снижение инвестиций, банкротство предприятий, что может замедлить восстановление экономики.

В данном исследовании не оценивался эффект влияния от прочих отраслей, например прибыльность нефтяного сектора, которая пострадала от снижения цен на нефть. Moody`s рейтингует 13 регионов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург.