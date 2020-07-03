Правительство РФ будет оказывать первоочередную адресную поддержку наиболее пострадавшим отраслям как в рамках антикризисного плана, так и за счет мер, разработанных для поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник, сообщается на сайте Кабмина.

В частности, он сообщил о мерах поддержки МСП. «Сейчас тяжелое время для небольших компаний, — констатировал глава правительства. — Мы в пятницу обсудили меры их поддержки на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства».

«Мы расширим доступ бизнеса к льготному кредитованию, предоставим предпринимателям беспроцентные займы, в первую очередь — на выплату заработной платы сотрудникам. Такие кредиты они должны начать получать, как мы договорились, уже на этой неделе», — указал Мишустин.

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» предоставит гарантии на сумму до 100 млрд рублей по кредитам на выплату заработной платы, которые малый бизнес возьмет у системно значимых банков и профильного МСП Банка. Уже в ближайшие дни Сбербанк и ВТБ получат от ВЭБа поручительства по аналогичным займам в размере до 20 млрд рублей каждый.

«Кроме того, мы уже предложили малому и среднему бизнесу такие шаги, как шестимесячная отсрочка по налогам, кроме НДС. Для микропредприятий перенесли выплату страховых взносов. Сделали отсрочку платежей при аренде государственного имущества. Вводим мораторий на начисление штрафов и процедуры банкротства», — рассказал премьер.

«Также в пятницу на заседании комиссии мы договорились ввести еще ряд льгот для малого и среднего бизнеса, — продолжил он. — В частности, для небольших компаний, работающих в пострадавших отраслях экономики, все платежи по уже взятым кредитам будут перенесены на полгода. При этом оплату одной трети этих платежей возьмет на себя государство, предоставляя субсидии. И еще одной трети — банки (для кредитного портфеля до полутриллиона рублей)».

С июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых будет расширен на всю страну, но вводить его субъекты РФ смогут по своему решению, отметил Мишустин.

Он уточнил, что в целом все вопросы поддержки малого и среднего бизнеса решаются ежедневно в штабном режиме.

«Несколько слов о мерах, которые помогут смягчить последствия распространения коронавируса для экономики в целом. Правительство будет оказывать первоочередную адресную поддержку наиболее пострадавшим отраслям — как в рамках антикризисного плана, так и за счет мер, которые мы разработали для поддержки малого и среднего бизнеса. Окажем помощь транспортной сфере, это авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов. В частности, подписано распоряжение о выделении из резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на компенсацию затрат авиаперевозчикам, которые осуществляют вывоз людей из стран, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции развивается по неблагоприятному сценарию. Готовим меры поддержки организациям, которые работают в сфере культуры, досуга, развлечений, физкультуры и спорта. Такая же ситуация в туризме, гостиничном бизнесе, а также у предпринимателей, которые занимаются общественным питанием. Кроме того, в списке — организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения и, конечно, вся сфера бытовых услуг: химчистки, парикмахерские, ремонтные мастерские и другие предприятия», — рассказал Мишустин.



Также он сообщил, что подписал распоряжение, согласно которому Минпромторг и другие министерства должны заниматься отслеживанием финансово-экономического состояния системообразующих организаций. «Это очень важно для того, чтобы учесть риски для каждой из этих отраслей и своевременно на них отреагировать», — подчеркнул премьер-министр.