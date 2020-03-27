Минпромторг поддержал малый и средний бизнес (МСБ), предложив премьеру Михаилу Мишустину предоставить на полгода отсрочку по выплате НДС, каникулы по обслуживанию банковских кредитов, а в случае объявления карантина — не закрывать продуктовые магазины, в том числе несетевые. Об этом пишет «Коммерсант» . Минпромторг, консолидировав предложения бизнеса, составил большой список мер поддержки, направленный Мишустину.

Так, в качестве налоговых мер предлагается отменить начисление НДС для этих секторов экономики за указанный период, по ранее возникшему НДС установить отсрочку на шесть месяцев; отменить начисление налога на прибыль за указанный период, по ранее возникшему налогу на прибыль установить отсрочку на шесть месяцев; отменить начисление налогов на имущество, НДФЛ, иных налогов и сборов, арендной платы за землю; отменить начисление налогов с ФОТ на персонал, остающийся в штате организаций, а также взимание ЕНВД, налогов по УСН, налогов по патентной системе.

В сфере трудовых отношений и соцподдержки предлагается установить право работодателя отпускать персонал в вынужденный отпуск на период до шести месяцев с направлением списков в органы соцзащиты для выплаты ежемесячных пособий; государству выплачивать пособия до 80% заработной платы уволенным и отправленным в отпуска работникам; предоставить работодателям право сокращать работников с целью позволить сохранить денежные средства компании для сохранения бизнеса.

В качестве мер по поддержке финансовой стабильности предлагается поручить ЦБ выработать комплекс мер по обеспечению льготного рефинансирования и реструктурирования кредитов в указанных отраслях; не применять пени, штрафы и санкции за нарушение действующих ковенант; ограничить максимальную ставку кредитования 8%; предоставить каникулы по выплате процентов, погашению основного долга и выполнению ковенант по кредитным договорам; временно снизить и унифицировать ставки эквайринга по нижнему значению для всех секторов розницы.

Минпромторг предлагает также урегулировать вопросы арендных отношений: установить «арендную амнистию»; при условии применения «арендной амнистии» запретить расторжение договоров аренды, кроме как по соглашению сторон; арендодателям предоставляется право на каникулы на обслуживание банковских кредитов на период «арендной амнистии»; ЦБ необходимо создать условия для коммерческих банков по выполнению указанных мер.

Также предлагается в отношении непродуктовых торговых сетей не заставлять их держать магазины открытыми, если это экономически нецелесообразно; в случае установления карантина сохранить работу всей продуктовой розницы, в том числе несетевой, работу предприятий общепита перевести в режим доставки или работы навынос; освободить малую торговлю и общепит от всех административных мер, обеспечить расширение этого сегмента как возможности введения предпринимательства в кризисный период, отменить взимание платы за размещение нестационарных торговых объектов, продлить всем договоры на размещение на срок не менее пяти лет; отменить по всей территории России сезонные ограничения для грузового транспорта и пропускной режим; ввести мораторий на рассмотрение всех мер по дополнительному регулированию упомянутых секторов экономики. В частности, отложить предустановку российского программного обеспечения на электронику и бытовую технику, отложить экологические и утилизационные сборы.