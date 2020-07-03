Министры финансов стран — членов G20 и главы центробанков проведут во вторник, 31 марта, видеоконференцию, чтобы скоординировать меры борьбы с последствиями распространения нового коронавируса. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники.

Это будет уже вторая подобная видеоконференция министров финансов G20 с 23 марта.

По информации агентства, одной из тем, которые стороны намерены обсудить, станет списание долга бедным странам, пострадавшим от пандемии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.