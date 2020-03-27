Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) закупили 10-—12 грузов российской нефти марки Urals с отгрузкой в апреле, что значительно больше, чем в предыдущие два месяца, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные трейдеров.



Агентство уточняет, что объем каждого из грузов составляет 100 тыс. тонн нефти, таким образом общий объем апрельских поставок российской нефти в Китай достигает 1—1,2 млн тонн. При этом в феврале объем поставок составлял 540 тыс. тонн, в марте — около 700 тыс. тонн. Таким образом, по сравнению с мартом объем закупок вырос на 40—70%.

«Возобновление покупательского интереса произошло в основном из-за недавнего падения цен на нефть и роста внутренней экономической активности в Китае», — приводит агентство мнение трейдеров.

Стоимость российской нефти сорта Urals опустилась до минимального значения с июня 1999 года.



Мировые цены на нефть упали с начала года более чем в два раза, основная доля падения пришлась на март, что связано с опасениями вокруг негативного экономического влияния коронавируса и развала сделки ОПЕК+.





