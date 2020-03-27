Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКиТ), среди членов которой компании 1C, ABBYY, Acer, IBM и «Лаборатория Касперского» и др., просит Минкомсвязь включить IТ-индустрию в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии и экономического кризиса. Об этом пишет РБК , ссылаясь на письмо исполнительного директора АПКиТ Николая Комлева к главе министерства Максуту Шадаеву 27 марта. Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших «в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

В условиях кризиса IТ-индустрия страдает одной из первых из-за снижения покупательной способности клиентов и их затрат на непрофильную деятельность, отметил Комлев. «Спад в индустрии неизбежно приводит к отъезду высококвалифицированных программистов из России и к снижению возможностей по цифровой трансформации экономики», снижению качества услуг в цифровой формате, в том числе государственных, объяснил он. По словам Комлева, меры поддержки IТ необходимы для сохранения уровня экономики в целом. Он добавил, что никто не знает, насколько затянется кризис, и многие IТ-компании не смогут долго продержаться без дополнительных мер поддержки.

Также АПКиТ попросила перенести сроки реализации закона о предустановке отечественного ПО на смартфоны и компьютеры с 1 июля этого года на 1 января 2021-го; приостановить до окончания пандемии или до конца года разработку, обсуждение и принятие законопроектов и поправок к действующим федеральным законам, ухудшающим положение IТ-отрасли; обеспечить «зеленый коридор» для перевозок зарубежных товаров, необходимых для IТ-индустрии; отменить штрафы и пени за просрочку поставок по контрактам, вызванную обстоятельствами непреодолимой силы, и ввести мораторий на 2020 год на включение IТ-компаний в реестр недобросовестных поставщиков; обеспечить послабления для IТ-компаний при госзакупках и др.

По мнению экспертов, в IТ-отрасли низкая маржинальность, поэтому текущая ситуация в экономике в сочетании с пандемией коронавируса могут привести к ряду банкротств. Включение IТ в перечень позволит не допустить закрытий, банкротств или снижения активности и эффективности работы предприятий отрасли. Задержки или непринятие мер поддержки может привести к закрытию компаний и перебоям в сервисах конечных клиентов центров обработки данных, среди которых облачные провайдеры, банки, розничные сети, биржи, онлайн-сервисы и другие компании, отметили эксперты. По их мнению, работа IТ-игроков будет также зависеть от готовности компаний из различных секторов инвестировать в технологии во время кризиса.