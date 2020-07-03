Почти 1,6 млн человек получили информацию о бюро кредитных историй, где хранится их кредитная история, через портал госуслуг, следует из сообщения ЦБ.

Банк России разработал и ввел в действие такую услугу для населения еще в конце 2018 года. Граждане получили возможность получить на едином портале государственных и муниципальных услуг информацию о БКИ, где хранится их кредитная история. Данная услуга оказалась востребованной — к настоящему моменту ею воспользовалось 1,56 млн граждан.

Услуга «Сведения о БКИ, в котором (которых) хранится кредитная история субъекта кредитной истории» доступна на сайте www.gosuslugi.ru в разделе «Налоги и финансы» (подраздел «Сведения о бюро кредитных историй»).

Чтобы отправить запрос от физического лица, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. После этого Банк России в течение одного часа пришлет в личный кабинет информацию о БКИ, в которых хранится кредитная история: название, адрес, номер телефона, а также ссылку на сайт бюро, перейдя по которой можно сразу онлайн запросить свой кредитный отчет. Два раза в год это можно сделать бесплатно.

В настоящее время с учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции Банк России рекомендует гражданам не посещать офисы БКИ, а для получения сведений о своей кредитной истории использовать дистанционный доступ.



Регулятор также рекомендовал бюро кредитных историй перевести все сервисы для граждан в электронный вид.