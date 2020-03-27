Аналитики Solar JSOC в 2019 году впервые выделили резкий рост (на 40%) кибератак, направленных на получение контроля над инфраструктурой, на фоне 15% снижения числа атак, направленных на кражу денег. Об этом говорится в отчете Solar JSOC Security Report компании «Ростелеком-Солар». Всего в прошлом году было выявлено и отражено свыше 1,1 млн атак, нацеленных на инфраструктуру более 100 крупнейших коммерческих и госорганизаций.

Текущую ситуацию эксперты связывают с ростом среднего уровня защищенности банков. Более привлекательными для хакеров становятся автоматизированные системы управления технологическими процессами предприятий и закрытые сегменты сети. Также организации стали уделять больше внимания защите информационной инфраструктуры. Благодаря этому впервые за пять лет снизилась доля критичных инцидентов (с 19% до 16%).

Самыми популярными методами взлома корпоративных инфраструктур остаются заражение вредоносным ПО и использование уязвимостей в веб-приложениях. Частота их использования выросла на 11% и 13% соответственно. Основной функцией вредоносного ПО в 2019 году стала добыча криптовалюты.

Для проведения DDoS-атак злоумышленники на 40% чаще использовали сети из зараженных умных устройств. Как прогнозируют эксперты, далее такие DDoS-атаки будут все дешевле и доступнее, а компании могут уже в ближайшее время столкнуться с новым всплеском этой угрозы.