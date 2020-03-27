Объемы мирового потребления нефти снизятся на 26 млн баррелей в сутки, или на 25%, на текущей неделе, говорится в обзоре аналитиков банка Goldman Sachs. Это произойдет из-за того, что меры в области социального дистанцирования для сдерживания коронавируса в настоящее время затрагивают 92% мирового ВВП.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что спрос на нефть снижается быстрее, чем кто-либо прогнозировал, и наиболее уязвима к этому добыча в США, России и Канаде. Нефтяные компании в мире анонсировали консервацию скважин, объем добычи которых составляет минимум 900 тыс. баррелей нефти в день, говорится в отчете. Ожидается, что реальная цифра, скорее всего, будет расти с каждым часом.

По мнению экспертов, окончательный масштаб закрытия скважин, который до сих пор неизвестен, скорее всего, навсегда изменит нефтегазовую отрасль и ее геополитику.