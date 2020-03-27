Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило банку «Национальная Факторинговая Компания» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «B+» с «негативным» прогнозом. Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

РДЭ финучреждения отражает его узкосфокусированную специализированную бизнес-модель с высоким аппетитом к риску, невысокий размер капитала и концентрированное фондирование, а также не проверенный на практике возможный объем привлечения рыночного фондирования, указано в сообщении агентства. При этом рейтинги НФК подкрепляются устойчивой нишевой клиентской базой, хорошей диверсификацией портфеля и историей контроля за кредитным риском.

«Негативный» прогноз отражает возросшую экономическую неопределенность в связи с влиянием пандемии коронавируса COVID-19 и снижения цен на нефть.

Fitch напоминает, что НФК имеет ограниченную банковскую лицензию (не имеет права привлекать розничные депозиты) и его деятельность регулируется Центробанком РФ. В то же время банк тесно интегрирован с более широкой группой «НФК», которая включает нерегулируемую факторинговую компанию «НФК-Премиум», у которой присутствуют более высокорисковые сделки. На долю НФК приходилось 52% активов группы на конец 2019 года. Активы могут перераспределяться между компаниями внутри группы.

НФК является российской факторинговой компанией среднего размера с развитой клиентской базой по предоставлению факторинговых услуг небольшого объема в национальной валюте компаниям малого и среднего бизнеса. Портфель НФК хорошо диверсифицирован. Основные конкуренты включают более крупные факторинговые компании, принадлежащие банкам, а также факторинговые компании меньшего размера, специализирующиеся на работе с малым и средним бизнесом.

Аппетит к риску у НФК обусловлен стратегией по обслуживанию небольших компаний из сегмента МСБ или финансированию нестандартной дебиторской задолженности более крупных компаний, где существенно меньше конкурентное давление.

Качество собственных активов НФК является адекватным в сравнении с группой «НФК», где оно заметно хуже, указывают аналитики.

Основной капитал НФК (Н1.2) составлял 12,9% на конец III квартала 2019 года, что «комфортно выше требования ЦБ в 8,25% (с учетом надбавки)». «Абсолютный размер капитала у НФК является небольшим, и, по нашему мнению, в результате компания может быть уязвима в случае непредвиденных событий и операционного риска. Капитализацию НФК также следует рассматривать в контексте дополнительных рисков у «НФК-Премиум», — говорится в релизе.



В числе прочего там отмечается, что профиль фондирования у НФК на самостоятельной основе не может быть оценен как развитый, поскольку компания получает основную часть своего фондирования от связанной стороны — «сестринского» банка «Уралсиб», который в настоящее время находится в процессе финансового оздоровления.

