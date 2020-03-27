Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в национальной и иностранной валютах до «АА-» с «AA» с «негативным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг странового потолка был подтвержден на уровне «AAA», краткосрочные РДЭ в обеих валютах — на уровне «F1+». «Понижение рейтинга отражает значительное ослабление экономики Великобритании, вызванное воздействием вспышки COVID-19 и смягчением налогово-бюджетной политики», — поясняет агентство.

Ухудшение рейтинга также отражает сохраняющуюся неопределенность в торговых отношениях между Великобританией и ЕС после выхода страны из Евросоюза (Brexit). Меры правительства для сдерживания вспышки коронавируса приведут к резкому увеличению дефицита бюджета и государственного долга, также отмечает Fitch.

«Негативный» прогноз отражает мнение агентства о том, что улучшение фискальных показателей после 2020 года не станет политическим приоритетом для правительства Великобритании. «Неопределенность в отношении будущих торговых отношений с ЕС может ограничить посткризисное восстановление экономики», — добавляет Fitch.

Fitch ожидает падения ВВП Британии в 2020 году примерно на 4%. В следующем году ожидается восстановление примерно на 3%, если меры по сдерживанию распространения вируса будут отменены во втором полугодии 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тыс. случаев заражения, почти 30 тыс. человек скончались.