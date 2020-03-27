В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца Стелла-Банка Александра Ерхова и его предполагаемых сообщниц, которые обвиняются в хищениях из банка около 2 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» .

Бывшего совладельца банка Александра Ерхова следствие считает организатором мошенничества в особо крупном размере. Суть махинаций заключалась в выдаче заведомо невозвратных кредитов с конца 2015 года по апрель 2016-го, когда у Стелла-Банка была отозвана лицензия. В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что в аферах с кредитами были задействованы бывший член совета директоров Стелла-Банка Регина Панайотиди и руководитель столичного филиала Радмила Бессонова.

Ерхов с выдвинутыми в отношении него обвинениями категорически не согласен и настаивает на том, что кредиты выдавались предыдущим собственником Стелла-Банка Константином Авериным. До 5 апреля 2016 года тот был единственным владельцем этого кредитного учреждения, но за неделю до отзыва лицензии у банка появилось 11 новых собственников. Александр Ерхов среди них не значился.

Ростовский арбитражный суд в 2019 году взыскал по иску АСВ с Константина Аверина в пользу Стелла-Банка 27 млн рублей. Таким образом, суд частично удовлетворил требование АСВ вернуть 92 млн рублей, которые Константин Аверин получил в банке в преддверии его банкротства.

Проверка Александра Ерхова на причастность к многомиллиардным хищениям еще из двух подконтрольных ему кредитных учреждений продолжается. В частности, Липецкий областной банк остался должен клиентам более 2,3 млрд рублей, а Богородский муниципальный банк — более 2,8 млрд.