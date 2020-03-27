В минувшую пятницу трехдневное ралли на российском рынке акций завершилось на фоне распродаж накануне длительных выходных и информации о том, что количество инфицированных и летальных исходов от пандемии продолжает нарастать. В итоге индекс РТС опустился на 6,1% до 955 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 3,6% до 2 401 пунктов. Президент В. Путин объявил следующую неделю нерабочей. Рынки будут открыты, наши публикации будут выходить в обычно режиме. Курс рубля ослаб на 1,7% до 78,80 руб./долл.) на фоне снижения цен на нефть (Brent -5,1% до 24,99 руб./барр.). Сделка OPEC+ официально заканчивается 31 марта, и уже со среды Саудовская Аравия угрожает открыть нефтяной кран и наводнить рынок нефтью. Европейские рынки акций также шли вниз (StoxxEuro600 -2,3%) на фоне роста числа инфицированных.

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок акций будет находится под давлением падения цен на нефть и глобального пессимизма: Сегодня ситуация на российском рынке акции может ухудшиться на фоне снижения настроений и падения цены на нефть. Пессимизм усугубляется и тем, что нынешняя неделя объявлена президентом Путиным нерабочей для тех, кто не имеет возможности работать из дома. Курс рубля может оказаться под давлением на фоне снижения цен на нефть и восстановления доллара – неприятие риска возвращается на денежные и кредитные рынки. На этой неделе российский рынок открыт, и мы продолжим наши публикации в обычном режиме.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Примерно 21 млн человек занято в секторах, работа которых будет приостановлена в соответствие с карантинными мерами; НЕОДНОЗНАЧНО

Начиная с сегодняшнего дня, в соответствии с решением президента Путина объявить предстоящую неделю нерабочей, ряд секторов (главным образом, торговые центры, непродовольственные торговые сети, рестораны и развлекательны заведения) будут закрыты. По нашей оценке, в этих секторах занято примерно 21 млн чел. и на долю этих сегментов приходится примерно 20% ВВП. При этом следует иметь ввиду, что наиболее жестким режим работы этих секторов будет в Москве; пока нет ясности в том, до какой степени российские регионы последуют примеру Москвы. Таким образом, учитывая умеренную эту долю сервисных секторов в структуре российского ВВП, мы пока не изменили наш прогноз снижения промпроизводства на 10% г/г по итогам апреля и сокращения оборота розничной торговли на 5% г/г.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Транснефть: финансовые результаты за 2019 г. по МСФО Транснефть в минувшую пятницу представила финансовые результаты за 2019 г. по МСФО. Показатели в целом соответствуют ожиданиям рынка. Выручка за 2019 г. выросла на 8,6% г/г до 1 064 млрд руб. против 1 056 млрд руб., согласно консенсус-прогнозу агентства “Интерфакс”; EBITDA выросла на 12,2% г/г до 486 млрд руб., что соответствует консенсуспрогнозу в размере 483,7 млрд руб., в основном на фоне включения EBITDA НМТП (40 млрд руб.). Без учета НТМП, EBITDA основного бизнеса составила 446 млрд руб., что на 5,4% выше г/г. Рост выручки, главным образом, обусловлен ростом выручки от транспортировки нефти (ее объемы выросли на 7,9%) и стиведорных работ (где она выросла в 3,6 раза г/г), тогда как выручка от экспорта нефти снизилась примерно 6,7% г/г. Операционные расходы на транспортировку нефтепродуктов снизились на 16,5% г/г на фоне снижения объемов транспортировки на 3,3% и эффекта оптимизации расходов, которые снизились на 13,7%, тогда как расходы на транспортировку нефти подскочили на 2,9% г/г в основном на фоне роста объемов транспортировки на 2,5%. В сочетании с сильным ростом пенсионных начислений (они выросли на 20 млрд руб.) и небольшим ростом расходов на материалы и себестоимости операционные расходы выросли на 7% г/г до 391 млрд руб. После увеличения резервов на возмещение убытков в связи с происшествием на трубопроводе “Дружба” на 3 млрд руб. до 26 млрд руб. (из этой суммы 8,2 млрд руб. было выплачено покупателям) чистая прибыль снизилась на 20% г/г на фоне эффекта высокой базы 2018 г. (в связи с доходом от переоценки до справедливой стоимости доли НМТП на сумму 25 млрд руб.) до 179 млрд руб. (что на 1% ниже консенсус-прогноза). Снижение было отчасти нейтрализовано признанием прибыли от продажи НЗТ в размере 16 млрд руб. (в 2К19 НМТП продал 99,9968% акций в Новороссийском зерновом терминале). Операционный денежный поток (OДП) увеличился почти на 4% до 361 млрд руб., тогда как капитальные расходы почти не изменились и составили 268 млрд руб. в 2019,г. в итоге СДП составил 93 млрд руб. (что на 19% г/г, доля НМТП составила 18,5 млрд руб.).

Никита Блохин: NBlochin@alf abank.ru (Старший аналитик)

Российские банки: ЦБ расширил меры поддержки для частных заемщиков, бизнесов и банков; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО Новость: В минувшую пятницу ЦБ объявил о расширении мер поддержки бизнесам, частным заемщикам и банкам на фоне пандемии COVID-19; эти меры дополняют пакет макропруденциальных мер поддержки, объявленных на прошлой неделе. Среди наиболее значимых мы хотим выделить следующие:

Рекомендации банкам удовлетворять заявки на реструктуризацию кредитов в случае снижения личных доходов после 1 марта 2020 г., и в то же время 1) возможность не учитывать эти кредиты как реструктурированные для целей создания резервов вплоть до 30 сентября 2020 г., если только эти кредиты не просрочены более чем на 30 дней по состоянию на 1 марта; 2) реструктуриза ция не должна вести к ухудшению личного кредитного рейтинга заемщика вплоть до 30 сентября 2020 г.;

Расширение списка отраслей, пострадавших от COVID-19 (помимо предприятий малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма), до включения в него ресторанов, индустрии развлечений, образовательных услуг, аренды коммерческой недвижимости, непродовольственных ритейлеров и стоматологических услуг. При реструктуризации кредитов этим компаниям у банков есть возможность не ухудшать оценку качества обслуживания кредитов и/или оценку финансовой позиции компании для целей создания резервов вплоть до 30 сентября, если ухудшение произошло не ранее 1 марта 2020 г.

Расширение лимита безотзывной кредитной линии ЦБ банкам с 1,5 трлн руб. до 5 трлн руб. по ставке 0,15% годовых с 1 апреля 2020 до 31 марта 2021.

Мнение Альфа-Банка: По данным ЦБ, примерно 25% кредитного портфеля банков приходится на перечисленные выше индустрии. Еще у 26-38% портфелей универсальных банков (Сбербанк, ВТБ и Банк “СанктПетербург”) приходится на потребительские (в т ч ипотечные) кредиты. Хотя существует большая степень неопределенности по поводу глубины кризиса, вызванного эпидемией, и его влияния на обслуживание долга, решение не создавать дополнительные резервы по реструктурированным кредитам отчасти снижает риски для прибыли и капитала банков (по крайней мере, временно). В то же время, учитывая что модель кредитных рисков банков в том числе предусматривает и макроэкономические прогнозы, рост стоимости риска банков в ближайшие кварталы, на наш взгляд, произойдет, и рынки, судя по всему, пытаются отразить это в котировках. Банки уже вводят “кредитные каникулы” для компаний и частных заемщиков в сложной ситуации, вызванной эпидемией COVID-19, и их влияние на отчеты о прибылях и убытках банков находится под вопросом (продолжат ли банки начислять процентный доход по этим кредитам во время кредитных каникул). В то же время расширение кредитной линии ЦБ поможет банкам противостоять связанным с этим проблемам ликвидности и ограничить возможный рост стоимости краткосрочного фондирования). Финансовые результаты банков за 1К20 (которые будут объявлены в апреле-мае) и, что особенно важно, коммуникация по поводу ожиданий по макроэкономической ситуации и перспектив качества кредитного портфеля будут сильными катализаторами акций всего банковского сектора.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Салоны мобильной связи в регионах попали под действие ограничительных мер в связи с эпидемией; НЕЙТРАЛЬНО

Как сообщает газета “Ведомости”, электронное оборудование (ПК, ноутбуки, смартфоны и т. д.) и электроприборы не включены в обновленный правительственный список основных непродовольственных товаров (в него включено 23 категории продукции), разрешенных для торговли в офлайн в нерабочую неделю в России. Это предполагает полное или частичное ограничение работы салонов розничных продаж операторов мобильной связи по всей России. В документе онлайн торговля непродовольственными потребительскими товарами не запрещена. Как сообщает “Коммерсант”, за последнюю неделю местные органы власти в 12 регионов приняли решение закрыть или ограничить работу салонов сотовой связи, в том числе в четырех городах-миллионниках (Самаре, Ростове-на-Дону, Перми, Красноярске). Все компании “Большой четверки” подтвердили эту информацию, указав на закрытие салонов в отдельных регионах. По оценкам Mobile Research, в последние недели траффик в салонах мобильной связи снизился на 80%, а денежный оборот – на 70% в сравнении с нормальными сезонными уровнями. Как и в случае с выручкой от услуг роуминга, выручка от продажи телефонов и аксессуаров является частью выручки операторов связи, которая пострадает от эпидемии в 1К и 2К. В 1К19 на долю продажи товаров при шлось 11,5% российской выручки МТС (MTSS RX, РЦ 377 руб., MBT US, РЦ $12,0, НА УРОВНЕ РЫНКА) и 8,3% российской выручки Beeline (VEON US, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ). Тем не менее, поскольку наблюдается резкий скачок спроса на услуги ШПД и на более высокую скорость Интернета на мобильных и стационарных устройствах (что означает прирост абонентов и более высокий показатель ARPU), мы считаем, что выручка мобильных операторов за 1К и 2К должна быть относительно защищена. В целом мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для динамики акций как МТС, так и VEON при общем пессимизме на рынках

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)