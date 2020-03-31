В данной номинации победителями традиционно становятся банки с высоким качеством управления и эффективной долгосрочной стратегией. Кроме того, в 2019 году эксперты журнала обращали особое внимание на технологический прогресс и интеграцию финтех решений.

«Мы очень рады, что банк стабильно показывает высокие результаты, а международные аналитики и эксперты оценивают нас как надежную и технологичную организацию. Мы продолжим стараться, чтобы каждый день с нами клиенты чувствовали себя комфортно и спокойно», - команда Экспобанка.

Журнал EMEA Finance является признанным международным финансовым изданием, информирующим о важнейших событиях на финансовых рынках Европы, Ближнего Востока и Африки.

Напомним, что в 2014 и 2015 годах Экспобанк уже был дважды признан лучшим банком, осуществляющим свою деятельность в России.