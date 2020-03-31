Экспобанк получил награду журнала EMEA Finance Europe Banking Awards в номинации «Лучший банк», осуществляющий свою деятельность на территории России по итогам 2019 года.
В данной номинации победителями традиционно становятся банки с высоким качеством управления и эффективной долгосрочной стратегией. Кроме того, в 2019 году эксперты журнала обращали особое внимание на технологический прогресс и интеграцию финтех решений.
«Мы очень рады, что банк стабильно показывает высокие результаты, а международные аналитики и эксперты оценивают нас как надежную и технологичную организацию. Мы продолжим стараться, чтобы каждый день с нами клиенты чувствовали себя комфортно и спокойно», - команда Экспобанка.
Журнал EMEA Finance является признанным международным финансовым изданием, информирующим о важнейших событиях на финансовых рынках Европы, Ближнего Востока и Африки.
Напомним, что в 2014 и 2015 годах Экспобанк уже был дважды признан лучшим банком, осуществляющим свою деятельность в России.
Нет комментариев