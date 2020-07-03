Дефицит федерального бюджета России составит 1,8%. Такой прогноз изменений параметров федерального бюджета опубликовал Институт экономики роста им. Столыпина, возглавляемый бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, совместно с экспертами ИНП РАН.

Изначально планировалось, что доходы федерального бюджета в 2020 году составят 19,896 трлн рублей (нефтегазовые — 7,348 трлн, ненефтегазовые — 12,548 трлн), расходы — 19,5 трлн. Таким образом, профицит федерального бюджета должен был составить 0,4% от ВВП, считают эксперты.

Согласно прогнозу экспертов ИЭР и ИНП РАН, при среднегодовой цене нефти 35 долларов за баррель и среднегодовом курсе доллара 75 рублей, с учетом сделки по выкупу у Банка России доли в Сбербанке на средства Фонда национального благосостояния в размере 350 млрд рублей, доходы федерального бюджета снизятся до 17,261 трлн, а расходы — до 19,18 трлн. При этом нефтегазовые доходы сократятся на 2,908 трлн.

«Таким образом, вместо профицита в 0,4% ВВП нас ждет дефицит бюджета в 1,8%, считают в Институте экономики роста. Это оптимистичный сценарий, в худшем случае нас ожидает среднегодовая цена нефти в 25 долларов за баррель и среднегодовой курс доллара в 80 рублей, — отметила директор института Анастасия Алехнович. — Несмотря на ожидаемый дефицит бюджета, сегодня крайне важно реализовывать масштабные и беспрецедентные меры поддержки именно несырьевого сектора экономики, в противном случае мы получим сильнейший спад в экономике не на один год».

Вместе с тем эксперты отмечают, что в силу слабой диверсификации российской экономики и сохраняющейся зависимости от сырья последствия для российских предприятий и населения, равно как и для экономики в целом, могут оказаться существенно более негативными.

