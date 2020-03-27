Чистая прибыль НСПК по итогам 2019 года составила 5,6 млрд рублей по РСБУ, следует из релиза компании.

«Данный показатель увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Существенное влияние на рост чистой прибыли, как и в прошлом году, оказал рост объема выручки», — говорится в сообщении.

В 2019 году компания получила выручку в объеме 16,2 млрд рублей. Прирост этого показателя по сравнению с 2018 годом составил 36,2%, в абсолютном выражении выручка НСПК увеличилась почти на 4,3 млрд рублей.

«Значительный рост выручки в 2019 году был обусловлен, в частности, развитием рынка безналичных платежей. По официальным данным Банка России, в 2019 году количество безналичных операций, совершенных на территории России с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями, увеличилось на 33%, с 29 млрд до 38,6 млрд операций, в денежном объеме рынок показал рост почти на 29%, с 48,4 трлн до 62,4 трлн рублей», — отметили в компании.

В 2019 году расходы НСПК оказались на уровне 9,4 млрд рублей, что на 51% больше аналогичного показателя 2018-го.