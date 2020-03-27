Лизинговая компания CARCADE в рамках борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 предложила своим клиентам новый бесконтактный формат лизинга автотранспорта. «Новый формат минимизирует личный контакт клиента с представителями лизингодателя и позволяет провести онлайн все действия, кроме передачи ключей от автомобиля», — отмечается в сообщении компании.

Чтобы заключить бесконтактный договор лизинга, необходимо выбрать автомобиль и оформить заявку на сайте, а затем отправить скан паспорта и заполненную анкету. Получение предварительного одобрения по договору лизинга займет пять минут. «Если вы уже клиент CARCADE, просто отправьте запрос на сайте или позвоните на горячую линию», — уточняют в компании.

Все консультации, связанные с условиями договора и выбором конкретного автомобиля, проводятся с личным менеджером компании по телефону или электронной почте. Подписанный договор может быть предоставлен в виде скана по электронной почте или с использованием каналов электронного документооборота. После внесения первоначального платежа CARCADE организует доставку автомобиля до офиса или дома клиента, а представитель компании передаст ему ключи и документы на автомобиль.

Документооборот, связанный с обслуживанием договора лизинга, включая изменения графика платежей, а также передача всех необходимых документов полностью ведутся через личный кабинет клиента, обновленный CARCADE в конце прошлого года.



Генеральный директор CARCADE Олег Заглядин подчеркнул, что компания «полностью готова к работе в условиях эпидемии». «Еще раз проверены все каналы онлайн-коммуникации, внесены необходимые изменения в бизнес-процессы компании. Работа по приему заявок и реализации действующих проектов организована в бесперебойном и безопасном для клиентов формате», — отметил он.