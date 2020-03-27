Национальная финансовая ассоциация (НФА) обратилась в ЦБ с предложением о принятии нового пакета антикризисных мер, также участники рынка попросят временно не исполнять обязанности маркетмейкера по поддержке ликвидности на российских биржах, пишет «Коммерсант» .

Маркетмейкеры призваны поддерживать ликвидность по ценным бумагам или финансовым инструментам. Брокер, беря на себя эти обязательства, должен выставлять котировки по инструментам по купле и продаже в определенном диапазоне (спреде) и совершать сделки на определенный объем. За это брокер получает оплату от эмитента или биржи. Согласно данным Московской биржи, классические брокеры в основном — маркетмейкеры по акциям , крупные банки — маркетмейкеры по облигациям .

По словам источника в небольшом брокере, при массовых распродажах маркетмейкер находится в невыгодном положении, он вынужден скупать бумаги на свой баланс на падающем рынке. При этом он может отказаться от своих обязательств — заградительных штрафов у биржи нет, он просто не получит ежемесячную плату.

По мнению экспертов, участник торгов может отказаться в одностороннем порядке от маркетмейкинга, деньги он потеряет небольшие, но при этом могут быть потеряны хорошие отношения с эмитентом. Возможность маркетмейкера уйти с рынка на длительный срок может привести к тому, что биржевой стакан с заявками на покупку будет пустым, существенно повысив риск обвала цены биржевого инструмента и каскадного закрытия позиций.