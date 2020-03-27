Рубль начал торговую сессию понедельника отрицательным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар дорожал на 1,62 рубля по сравнению с закрытием предыдущих торгов и составлял 80,44 рубля, курс евро повышался на 1,29 рубля и составлял 89,02 рубля. На 10:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 80,09 рубля (плюс 1,27 рубля). Курс евро на 10:12 мск равнялся 88,7 рубля (плюс 0,97 рубля).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в понедельник утром курс рубля может продолжить снижение, хотя не исключен отскок на дневных торгах при появлении позитивных новостей. По ее словам, повышается прогноз по курсу доллара до 78—80 рублей, а прогноз по курсу евро — до 86—88 рублей.

«На фоне падения нефти ждем ухода пары доллар/рубль выше отметки 80. Падению рубля кроме нефти будет способствовать и возобновление распродаж ОФЗ. Индекс гособлигаций отскочил примерно на половину от величины падения и по классической теории также должен еще хотя бы раз сходить вниз», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.