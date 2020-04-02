На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю.

На 13:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 79,53 рубля (плюс 71 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:00 мск стоил 88,03 рубля (плюс 30 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 79,11 до 80,85 рубля за доллар и от 87,57 до 89,11 рубля за евро.