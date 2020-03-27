Банк «Восточный» и компания «Юридические решения» (бренд «Правокард») запустили новую услугу в рамках сертификата «Юридическая помощь», говорится в совместном релизе компаний.

Теперь все обладатели действующих сертификатов «Юридическая помощь» могут получить безлимитное количество письменных и устных юридических консультаций, связанных с вирусом COVID-19.

«Всем приходится учиться жить в новой реальности, менять свои привычки и приобретать новые. В это непростое для всех время крайне важно поддержать наших клиентов, помочь им в случаях, связанных с вирусом COVID-19. Поэтому совместный запуск с компанией ООО «Юридические решения» надежного дистанционного сервиса юридических услуг поможет им решить многие вопросы в этой непростой ситуации», — прокомментировал вице-президент по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный» Владимир Кудряшов.

