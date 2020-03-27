Поступления на счета малых и средних предприятий (МСП) в России за последние две недели упали на 31% по сравнению с прошлым годом, сообщила ТАСС компания «Мое дело», занимающаяся ведением бухгалтерского учета МСП. Данные основаны на информации о поступлениях на счета клиентов компании.

«В среднем за прошлые две недели на счета всех наших клиентов поступило на 31% меньше оплат, чем в прошлом году», — привели в компании слова ее гендиректора Сергея Панова. Он отметил, что снижение наблюдалось с начала февраля, но самое резкое падение началось 13 марта.

Компания «Мое дело», основанная в 2009 году, предоставляет бухгалтерские и консалтинговые услуги для малого и среднего бизнеса. Она ведет учет более 60 тыс. обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей по всей России.

В своем обращении 25 марта президент РФ предложил на фоне пандемии коронавируса предоставить малым и средним компаниям отсрочку по всем налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, сделать мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, также снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше минимального размера оплаты труда (прежде всего для работающих на малый и средний бизнес) и другие инициативы.