Абсолют Банк запустил дистанционную пролонгацию страховки для ипотечных заемщиков (КСС), говорится в сообщении кредитной организации.

Теперь продлить страховку можно в интернет-банке «Абсолют Online» или мобильном приложении «Абсолют Mobile».

Также в интернет-банке и мобильном приложении клиенты могут оформить ипотечные каникулы, получить кредит, оплатить коммунальные услуги и штрафы, совершать переводы в Системе быстрых платежей без комиссии. Клиентам доступны операции по открытию текущих счетов в трех валютах и депозитов.