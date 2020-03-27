ВТБ запустил дистанционный сервис для малого и среднего бизнеса, освобождающий клиентов от необходимости посещать офис. Новое приложение включает инструменты, необходимые ИП для полноценного документооборота: бухгалтерский и налоговый учет «под ключ», консалтинг и другие возможности, говорится в сообщении банка.

«В мобильном приложении «Цифра» пользователь может самостоятельно отслеживать финансовые операции, управлять несколькими счетами, открытыми в разных банках, получать напоминания о рабочих задачах и персонализированные экспертные рекомендации на основе глубокой рыночной аналитики», — говорится в релизе.

«Цифра» доступна не только клиентам ВТБ, но и других банков. Для подключения к сервису необходимо скачать его и зарегистрироваться. К аккаунту можно привязать расчетные счета в банках либо отправить онлайн-заявку на открытие счета РКО в ВТБ.

Приложение автоматически выгружает информацию о трансакциях, рассчитывает и отправляет налоговые и иные обязательные платежи, формирует декларации и прочие документы. В чате клиенты смогут задать любые вопросы бухгалтеру, связанные с финансовым сопровождением бизнеса, и получить оперативные ответы на них. Например, документы, которые нужно сфотографировать для отправки в налоговую.

По подсчетам банка, уже сейчас новой услугой могут воспользоваться более 10 тыс. предприятий — клиентов ВТБ и других банков.

Скачать мобильное приложение «Цифра» можно бесплатно в App Store и Google Play.