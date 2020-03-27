Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить снижение ставки с 30% до 15% страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с зарплат больше МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Обеспечить снижение до 15% совокупного размера тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, применяемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, превышающей минимальный размер оплаты труд», — говорится в поручении.

Срок — до 30 марта 2020 года.

Это и другие поручения президента даны по итогам обращения к гражданам 25 марта в связи с распространением коронавируса. В своем обращении в среду Путин также предложил предоставить малым и средним компаниям отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации и другие инициативы.