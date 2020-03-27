Президент России Владимир Путин поручил правительству к 20 апреля подготовить поправки в законодательство о кредитных каникулах граждан. Такое поручение дано по итогам обращения главы государства в связи с распространением коронавируса на территории страны, сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих предоставление заемщикам (физическим лицам и индивидуальным предпринимателям) права на обращение в банк, к иному профессиональному кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора в целях приостановления срока исполнения обязательств на срок до шести месяцев, а также предоставление индивидуальным предпринимателям права на обращение с требованием об уменьшении размера платежа», — говорится в перечне поручений.

При этом критерием для предоставления таких кредитных каникул должно стать снижение дохода заявителя за месяц, предшествующий дате подачи заявления, по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году на 30% и более. В поправках также должен быть прописан запрет для кредиторов на применение в период таких каникул штрафов за просрочку платежей и взыскание заложенного имущества.

Аналогичные послабления должны быть прописаны и для компаний малого и среднего бизнеса, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Перечень этих отраслей определяет правительство. Такие компании будут иметь право на перенос графика платежей по кредитному договору на срок, указанный в обращении заемщика.