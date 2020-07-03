Президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме ускорить принятие законопроекта о внесудебном порядке признания гражданина банкротом, обеспечив повышение доступности этой процедуры для малообеспеченных.

«Государственной думе <...> обеспечить совместно с правительством РФ принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина», предусмотрев в нем упрощение процедуры банкротства граждан, снижение стоимости и сокращение сроков такой процедуры, а также механизмы повышения доступности процедуры банкротства для малообеспеченных граждан», — говорится в перечне поручений главы государства по итогам телеобращения к россиянам в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.

Поручение должно быть исполнено не позднее 17 апреля.