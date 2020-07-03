Оно составит 12 130 рублей.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца этого года увеличить максимальное пособие по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть до 12 130 рублей. Соответствующее поручение опубликовано в воскресенье, 29 марта, на сайте Кремля.
«Увеличение на период до 31 декабря 2020 года включительно максимального размера пособия по безработице до одного минимального размера оплаты труда», — говорится в документе.
Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальное пособие по безработице составляет 8 тыс. рублей в месяц.
Президент РФ Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны предложил ряд мер в условиях распространения коронавируса. Среди них было предложение повысить пособие по безработице до уровня МРОТ.
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