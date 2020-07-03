Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца этого года увеличить максимальное пособие по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть до 12 130 рублей. Соответствующее поручение опубликовано в воскресенье, 29 марта, на сайте Кремля.

«Увеличение на период до 31 декабря 2020 года включительно максимального размера пособия по безработице до одного минимального размера оплаты труда», — говорится в документе.

Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальное пособие по безработице составляет 8 тыс. рублей в месяц.



Президент РФ Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны предложил ряд мер в условиях распространения коронавируса. Среди них было предложение повысить пособие по безработице до уровня МРОТ.

