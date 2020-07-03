Московский кредитный банк (МКБ) с 1 апреля предлагает своим клиентам улучшенные условия по накопительному счету. Минимальная ставка повышается до 6%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«При совершении безналичных трансакций по картам МКБ в размере от 30 тысяч рублей ежемесячно клиенты могут получить доходность до 6,5% годовых в месяц», — говорится в релизе.

Открыть накопительный счет можно в любом отделении банка, а также в мобильном и интернет-банке. Условия доступны как постоянным клиентам МКБ, так и открывшим счет впервые.

Минимальная сумма первоначального взноса по накопительным счетам отсутствует, предусмотрено их пополнение и снятие средств без ограничений и потери начисленных процентов. Все средства на счете застрахованы.