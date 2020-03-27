Держатели дебетовых карт «Мир» от Примсоцбанка могут воспользоваться сервисом мобильных платежей Mir Pay, сообщает пресс-служба кредитной организации. Для использования сервиса потребуется устройство с поддержкой технологии NFC, действующее под управлением ОС Android.

«Для установки приложения необходимо открыть сервис Google Play и вписать в строку поиска Mir Pay, после чего нажать на иконку приложения и нажать кнопку «установить». Чтобы пользоваться оплатой с мобильного устройства, необходимо запустить приложение, отсканировать карту или добавить ее данные вручную. Далее активируйте карту, следуя подсказкам приложения. В дальнейшем для оплаты вам потребуется разблокировать смартфон и поднести его к платежному терминалу», — говорится в релизе.



Mir Pay — удобный, технологичный и безопасный платежный инструмент: при добавлении платежной карты в Mir Pay ее номер не хранится на устройстве. Вместо него используется уникальный цифровой код — токен.