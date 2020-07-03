Перепады курса валют, переход офисов на удаленную работу и общая ситуация в экономике — эти факторы сократили расходы граждан во всех сферах в среднем на 10%. При этом начиная с середины марта наблюдается ожидаемый прирост трат в сфере аптечных товаров и услуг. Об этом свидетельствуют представленные Промсвязьбанком данные сравнительного анализа потребления россиян в марте на фоне коронавируса.

Ажиотаж вокруг антисептических продуктов и средств индивидуальной защиты оказал существенное влияние на выручку аптечных сетей. Только в столице расходы на аптечные товары выросли на 72% по сравнению с первой неделей марта. При этом жители Москвы стали ходить в аптеки на 43% чаще.

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в Москве и области отмечается небольшой рост расходов на медицинские услуги. На фоне общей обстановки население стало внимательнее относиться к своему здоровью. Траты на медицинские обследования и услуги выросли на 10%.

У столичных жителей на второй план отошли услуги в сфере красоты. Количество посещений салонов и косметологических заведений снизилось на четверть, а расходы в этом сегменте начиная с 16 марта уменьшились на 32% по сравнению с первой неделей месяца.

Повышенный спрос на продукты питания сохраняется. Население страны продолжает покупать товары первой необходимости, в период с 16 марта эта статья расходов увеличилась на 12%. А вот москвичи, наоборот, уже, видимо, сделав все запасы, сократили свои бюджеты на продукты на 26%.

По всей России отмечается сокращение расходов на посещение ресторанов и кафе. Вопреки ожиданиям, люди не спешат заказывать готовую еду на вынос. Наибольший стресс испытывают столичные рестораторы: их выручка сократилась на 38% по сравнению с началом месяца. Падение могло быть и больше, если бы рестораны не начали развивать услуги по доставке блюд. В разрезе всей страны выручка ресторанов и кафе снизилась на 33%.