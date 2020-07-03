Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье, 29 марта, на сайте Кабмина.

«Назначить Липова Андрея Юрьевича руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», — говорится в документе.

Липов сменил на этом посту Александра Жарова , который стал гендиректором «Газпром-медиа». СМИ называли Липова одним из претендентов на пост руководителя Роскомнадзора. Комментируя изданию свой уход из Роскомнадзора, Жаров заявил, что служба очень изменилась за восемь лет его руководства.

Андрей Липов родился 23 ноября 1969 года в Москве, отмечает «Прайм». В 1992 году окончил с отличием Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Кандидат технических наук (1995). С 1990 по 2007 год работал на различных должностях в области информационных технологий и связи. В 2008 году пришел на работу в департамент государственной политики в области информатизации и информационных технологий Министерства связи и массовых коммуникаций РФ (ныне Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций), где последовательно занимал должности заместителя начальника отдела программ развития, начальника отдела информационных технологий, заместителя директора департамента.

25 августа 2010 года он был назначен директором департамента государственной политики в области информатизации и информационных технологий. 12 июля 2012 года указом президента РФ Андрей Липов был назначен на должность начальника управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии (14 июня 2018 года преобразовано в управление президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи). 22 июня 2018 года указом президента РФ Липов был назначен начальником управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Сумма задекларированного дохода за 2018 год — 6,466 млн рублей.