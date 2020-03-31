Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей в месяц в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил в своем блоге в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки. В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19,5 тыс. рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений», — написал мэр.

Он добавил, что новые вводимые меры являются абсолютно необходимыми. Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого человека.

«Решения, принятые президентом и правительством России, правительством Москвы, дали огромный эффект для снижения непосредственных контактов жителей в целях профилактики распространения COVID-2019. Передвижения по городу снизились на две трети. И это очень хорошо. Хотя очевидно, что далеко не все нас услышали. Сегодня мной подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019», — написал в блоге Собянин.

Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1 534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, умерли восемь пациентов.