Президент России Владимир Путин поручил до 20 апреля подготовить нормативную базу, устанавливающую ставку НДФЛ в 13% на проценты по вкладу , размер которого больше 1 млн рублей. Соответствующее поручение опубликовано в воскресенье, 29 марта, на сайте Кремля.



«Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих:... в отношении дохода в виде процентов, полученных по вкладу (остаткам на счете) в банке, находящемся на территории Российской Федерации, а также в виде процента (купона) по ценным бумагам, применяемой к доходу, полученному от соответствующего вложения, размер которого превышает 1 млн рублей в год», — говорится в перечне поручений.



Срок выполнения поручения — 20 апреля.

Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта озвучил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. В том числе президент предложил ввести налог в 13% на процентный доход с вкладов и инвестиций в ценные бумаги объемом более 1 млн рублей. Позже министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил , что налог на доходы по банковским вкладам в сумме свыше 1 млн рублей начнет удерживаться с 2022 года с доходов, полученных в 2021-м. Силуанов подчеркнул, что данная мера не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году.